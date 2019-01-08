مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 بانفجار لغم في حماة السورية

أدى انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش الإرهابي في ريف مدينة حماة الشرقي، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرون بجروح.

وأعلن مصدر في قيادة شرطة حماة أن: "3 أشخاص بينهم امرأة استشهدوا وأصيب 5 آخرون بانفجار لغم مضاد للدروع من مخلفات إرهابيي "داعش" قرب تل مراغة بريف حماة الشرقي على الحدود الإدارية مع حلب وتم إسعاف الجرحى إلى مشفى السلمية الوطني لتلقي العلاج اللازم"، كما نقلت وكالة "سانا".

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وتعمد التنظيمات الإرهابية إلى تفخيخ المنازل وزراعة العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية والقرى والبلدات قبل اندحارها منها، بهدف دب الذعر والخوف في نفوس الأهالي المهجرين لمنعهم من العودة إلى قراهم وبلداتهم التي يحررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.