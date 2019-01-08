الحديدة... ممثلو "أنصار الله" يرفضون حضور اجتماع في مناطق الحكومة

أعلن نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، حسين العزي، اليوم الثلاثاء 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، رفض ممثليهم في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة غرب اليمن، حضور اجتماع في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، عن العزي وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في "أنصار الله"، قوله: "ممثلونا في لجنة التنسيق رفضوا لقاء الطرف الآخر في مبنى لمواطن يمني".

وأضاف: "لا يمكن أن يقبل ممثلونا أن يلتقوا الطرف الآخر في مبنى لرجل يمني استولت عليه قوات أجنبية".

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وتابع: "قوى العدوان اشترطت أن تكون الاجتماعات بمبنى لمواطن يمني احتلته قوات أجنبية وثبتت في صالاته صور قادتها".

واستطرد: "من الممكن الذهاب إليهم والالتقاء بهم في فندق أو في مبنى يملكه أحد المرتزقة رغم كونها مخاطرة".

وذكر أن "اجتماعات اللجنة عقدت منذ البداية في الحديدة في أجواء يسودها الأمن والأمان الذي تفتقده المناطق المحتلة"، حسب وصفه.

وأشار العزي إلى أن "ممثلي قوى العدوان رفضوا مواصلة الاجتماعات المشتركة في مدينة الحديدة"، على حد تعبيره.

واعتبر أن عقد اجتماعات لجنة التنسيق في المناطق المحتلة يكشف عن نوايا مبيتة لإعاقة عمل اللجنة.

وكان رئيس لجنة إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، الجنرال باتريك كاميرت، عقد اليوم اجتماعا منفردا مع ممثلي الحكومة اليمنية شرق مدينة الحديدة، بعد رفض ممثلي "أنصار الله"، الحضور، وقدم خلاله الوفد الحكومي خطة للانتشار في حال انسحاب "أنصار الله" من المدينة وموانئها الثلاثة وفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية وتفعيل آلية التنسيق، حسب مصدر محلي في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك".

ووفقا للمصدر، سيلتقي الجنرال كاميرت ممثلي "أنصار الله" في اللجنة غدا الأربعاء في مناطق سيطرة الجماعة بمدينة الحديدة.