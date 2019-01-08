تنويه من بعثة الأمم المتحدة بشأن الملتقى الوطني الليبي

نوهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إلى أن جميع المعلومات الخاصة بالملتقى الوطني الليبي الذي تطمح البعثة إلى تنظيمه خلال الشهر الجاري ستعلن عنها، أولاً، عبر منصاتها الخاصة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت البعثة في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "ردًّا على الأسئلة التي تلقتها بعثة الأمم المتحدة، تؤكد البعثة مجددًا أن جميع المعلومات المتعلقة بالملتقى الوطني، بما في ذلك التاريخ والمكان والتفاصيل الأخرى، سيعلن عنها أولاً عبر قنوات الاتصال الخاصة بالبعثة. وعلاوة على ذلك، إرسال الدعوات إلى المشاركين، يتم فقط من قبل البعثة". وذلك بحسب صحيفة "الوسط".

ردًا على الأسئلة التي تلقتها بعثة الامم المتحدة، تؤكد البعثة مجددًا أن جميع المعلومات المتعلقة ب #الملتقى_الوطني بما في ذلك التاريخ والمكان والتفاصيل الأخرى سيعلن عنها أولاً عبر قنوات الاتصال الخاصة بالبعثة. وعلاوة على ذلك، إرسال الدعوات إلى المشاركين، يتم فقط من قبل البعثة pic.twitter.com/0iMyAFDexX — UNSMIL (@UNSMILibya) ٨ يناير ٢٠١٩

وإلى الآن، لم تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أي تفاصيل بشأن الملتقى الوطني الليبي المرتقب، الذي أكد رئيسها، غسان سلامة، تنظيمه خلال يناير/كانون الثاني الجاري.