"هجوم إيراني" على مواقع سعودية وبحرينية

ذكرت وسائل إعلام سعودية وبحرينية، مساء أمس الاثنين، أن مواقعها الإلكترونية تعرضت إلى هجمات من جماعات قالت إنها "تابعة إلى إيران".

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن موقعها الإلكتروني، وكذلك موقع صحيفة "سعودي غازيت"، تعرضا لمحاولات اختراق من قبل جهات وصفتها بأنها "ميليشيا تابعة إلى إيران"، وأن المحاولات كانت تهدف إلى "زعزعة مصداقية الصحيفتين".

وأكد المشرفون على الموقع السعودي أن "المختصين والتقنيين قاموا بصد هذه المحاولات، وأوقفوا الموقعين لعدة ساعات احترازيا".

في السياق ذاته، أعلنت صحيفة "الوطن" البحرينية، تعرض موقعها الإلكتروني لهجمات "هاكر" من جماعات راديكالية يشتبه في أن يكون لها علاقة بإيران. وذكرت الصحيفة، أن الجماعة "حاولت بث رسائل سلبية تمس سيادة البحرين والسعودية".

عاجل | صحيفة "الوطن" تتعرض لهجمات إلكترونية "هاكر" من جماعات راديكالية يشتبه في أن يكون لها علاقة بإيران والحوثيين pic.twitter.com/ZJZ9fpMk7p — Alwatan — الوطن (@Alwatan_Live) January 8, 2019

ونوهت الصحيفة بأن موقعها الإلكتروني وجميع منصات السوشيال ميديا الخاصة بها تعمل حاليا وفق أفضل نظم المعلومات وأحدثها المستخدمة من قبل كبرى صحف العالم وأنها على إطلاع دائم بآخر تطبيقات وبرامج الحماية المخصصة لصد تلك الهجمات الخبيثة.