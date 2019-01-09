دعوة من تركي آل شيخ ورسالة خاصة لنساء المملكة

وجه تركي آل شيخ، رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، رسائل عدة للداخل السعودي والخارج بخصوص عمل الهيئة في الفترة المقبلة.

وطالب رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابه الرسمي على "تويتر" البنوك الوطنية والشركات المالية الكبرى للاجتماع في الهيئة لبحث فرص الاستثمار وتمويل مشاريع جديدة.

وكتب آل الشيخ عدة تغريدات تتعلق بعمل الهيئة في الفترة المقبلة، وأكد على أن "باب هيئة الترفية مفتوح لكل الشركات الوطنية والعالمية لتقديم أفكار تخدم السعوديين والمقيمين في هذه الأرض الكريمة".

باب هيئة الترفية مفتوح لكل الشركات الوطنية والعالمية لتقديم افكار تخدم السعوديين والمقيمين في هذه الارض الكريمة 🌹 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 9, 2019

​وكشف آل الشيخ: هدفنا بناء 7 صالات متعددة الاستخدام في الترفية وأدعو البنوك الوطنية والشركات الكبرى المالية للاجتماع معنا في الهيئة لبحث فرص الاستثمار والتمويل.. هدفنا في الترفية أكثر من ٧ والطموح أكثر من ذلك متى ما وجدنا شركاء استثماريين".

وأضاف:

"كل مبدع أو صاحب مشروع ترفيهي أبوابنا مفتوحة لك ولا تحرمنا من زيارتك وإذا كان فكرتك أو مشروعك مفيد وناجح ستجد كل الدعم من هيئة الترفيه".

ووجه رسالة خاصة إلى نساء المملكة، قال فيها: "اخواتي السعوديات نحتاج افكاركم واقتراحاتكم وسندعم المبدع فيكم في مجال الترفيه".

اخواتي السعوديات نحتاج افكاركم واقتراحاتكم وسندعم المبدع فيكم في مجال الترفية 🇸🇦🙏🏻♥️🌹 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 9, 2019

​وأشار إلى أن "الترفية ليس حفلات غنائية فقط بل هناك جوانب أخرى كثيرة للترفيه.

وأعفي تركي آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فى إطار إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي التي أعلن عنها نهاية الشهر الماضي، وأعلن عن تعيينه رئيسًا لهيئة الترفيه.

#أمر_ملكي: يعفى معالي الاستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ويعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمرتبة وزير.#واس — علي الراضي (@ali7alradi) December 27, 2018

​وكتب آل الشيخ على "تويتر" أن "الدعم الذي نجده من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان دافع لنا لبذل المزيد والمزيد.. هدفنا ترفية ممتع ومفيد وفتح آفاق للشركات الوطنية".

الدعم الذي نجده من مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد دافع لنا لبذل المزيد والمزيد… هدفنا ترفية ممتع ومفيد وفتح افاق لشركات الوطنية 🌹🇸🇦♥️ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 9, 2019

​وأضاف: "طموحنا أن يجد المواطن والمقيم في نهاية كل أسبوع أماكن وفعاليات يقضي أوقات ممتعة له ولعائلته.. كل مبدع أو صاحب مشروع ترفيهي أبوابنا مفتوحة لك ولا تحرمنا من زيارتك، وإذا كانت فكرتك أو مشروعك مفيداً وناجحاً ستجد كل الدعم من هيئة الترفيه.. إخواني نحتاج أفكاركم واقتراحاتكم وسندعم المبدع فيكم في مجال الترفية.. رضاكم هدفنا وواجبنا الذي وضعونا ولاة أمرنا أعزهم الله له.. لا تبخلوا علينا بالنصيحة والدعم.. للترفيه أجمل في مملكتنا الحبيبة".

رضاكم هدفنا وواجبنا الذي وضعونا ولاة امرنا اعزهم الله له… لاتبخلو علينا بالنصيحة والدعم… لترفية اجمل في مملكتنا الحبيبة 🌹🇸🇦🙏🏻♥️ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 9, 2019

​وتعكف السعودية على سلسلة مشاريع تدعمها الدولة لتشجيع أنشطة الترفيه العامة بعد قيود اجتماعية صارمة ظلت مفروضة لعقود.

وختم تركي آل شيخ تغريداته برسالة إلى الجميع: "لن ننجح بدون دعمكم ونصيحتكم واقتراحاتكم.. لا تبخلوا علينا.. في الانتظار".