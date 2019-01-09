هذا ما تنوي السعودية فعله في أسعار البترول

تقوم المملكة العربية السعودية، في الفترة المقبلة، بعدد من الإجراءات بشأن أسعار البترول.

وقالت مصادر في منظمة "أوبك" إن المملكة "خططت لخفض صادراتها من النفط الخام إلى نحو 7.1 ملايين برميل يوميا مع نهاية يناير (كانون الثاني)، لكبح تخمة المعروض ورفع الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل، والتي من المتوقع أن تقفز مع النصف الثاني من العام الحالي"، حسب صحيفة الوطن السعودية.

وتعمل المملكة على خفض صادراتها من النفط الخام إلى نحو 7.1 ملايين برميل يوميا.

وصدرت المملكة، الشهر الماضي، نحو 7.3 ملايين برميل يوميا، حيث تراجع الرقم من 7.9 ملايين برميل في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى 7.7 ملايين برميل في أكتوبر/تشرين الأول.

وأظهر مسح لـ"رويترز" أن منظمة أوبك خفضت إنتاج النفط في ديسمبر/ كانون الأول، وذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام انخفضت 4.5 مليون برميل.