مركز المصالحة الروسي: عودة 800 لاجئ إلى سوريا من لبنان والأردن

من جانب آخر، أفاد المركز أن "هناك 203 نازحا قد عادوا خلال الـ24 الساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد".
كما أفاد البيان الروسي بأن "عملية إنسانية واحدة تم تنفيذها في قرية عرى في محافظة السويداء حيث تم خلالها توزيع 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.17 طن على السكان المحليين. وعلاوة على ذلك، قام صندوق باسم قاديروف بدوره بتنفيذ عملية إنسانية في مدينة حلب حيث تم توزيع طن واحد من الخبز علي السكان المحليين أيضا".
يذكر أنه وفقا لمركز المصالحة الروسي، فإن "الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش العربي السوري واصلت خلال الـ24 الساعة الأخيرة تنفيذ عملية تطهير الأراضي والأغراض بالإضافة إلى أنه تم اكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار، ومنها عبوتين محليتي الصنع".
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