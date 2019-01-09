قرار من الملك سلمان بشأن اللاجئين السوريين في الأردن

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن اللاجئين السوريين في الممكلة الأردنيةالهاشمية.

© REUTERS / أمريكا تكشف عن قرار من الملك سلمان ودول أخرى بشأن سوريا

وقام مركز الملك سلمان، بتوزيع الكسوة الشتوية على 8698 فردا، من اللاجئين السوريين في محافظة المفرق الأردنية، حيث تشير التوقعات الجوية أن المنطقة ستشهد منخفضا جويا حادا يرافقه سقوط زخات من الثلوج خلال الـ 24 الساعة المقبلة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"

وأوضحت الوكالة الرسمية أن "المساعدات الإغاثية التي شملت، البطانيات والجاكيتات والكنزات والأطقم الشتوية والشال النسائي وبطانيات الأطفال، التي تلبي الاحتياجات الشتوية الأساسية لأسر اللاجئين".

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة، ومن خلال الأقسام المختصة لديه يقوم بعمل دراسات ميدانية لأهم الاحتياجات الإنسانية للاجئين ومن أهمها قياس مدى جاهزية الأسر اللاجئة لمواجهة الظروف الجوية المحيطة بهم، والعمل على توفير المتطلبات الإغاثية الضرورية التي تخفف عليهم معاناة اللجوء.