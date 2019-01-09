بالصور... نواب لبنانيون يرتدون قمصان المنتخب دعما له قبل انطلاق المباراة مع قطر

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لنواب لبنانيين بزي المنتخب اللبناني عبروا من خلال هذه الخطوة دعم منتخب بلادهم الذي يبدأ مشواره اليوم في بطولة أمم آسيا ضد منتخب قطر.

ومن جانبه نشر النائب اللبناني هاغوب ترزيان صورة على صفحته في تويتر مرفقة بتعليق، قال خلاله: "كل التوفيق للمنتخب الوطني لكرة القدم وبطلب من لجنة الشباب والرياضة وعد الوزير محمد فنيش بمكافأة للمنتخب في تحقيق الفوز على منتخب قطر".

كل التوفيق لمنتخب الوطني لكرة القدم وبطلب من لجنة الشباب والرياضة وعد الوزير محمد فنيش بمكافأة للمنتخب في تحقيق الفوز على منتخب قطر. pic.twitter.com/lTzErZVMMB — hagop terzian (@terzianhagop) January 9, 2019

من جهة أخرى نشر نائب عن تكتل التيار الوطني الحر، سيمون أبي رميا، تغريدة على صفحته في "تويتر" دعما للمنتخب وعلق، قائلا: "بإسم لجنة الشباب والرياضة النيابية الى المنتخب الوطني في كرة القدم… انتم شمسنا في ظل العواصف السياسية والطقسية. دعونا نعيش الحلم واجمعوا الشعب اللبناني وراءكم. كلنا معكم".

باسم لجنة الشباب والرياضة النيابية وبحضور الوزير فنيش اتوجه للمنتخب الوطني في كرة القدم وهو يتحضّر لمباراته الأولى ضد قطر في بطولة كأس آسيا: "انتم شمسنا في ظل العواصف السياسية والطقسية. دعونا نعيش الحلم واجمعوا الشعب اللبناني وراءكم. كلنا معكم". #رجال_الأرز_قادمون pic.twitter.com/8r0lI2pbiM — Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) January 9, 2019

كما أعلن النائب عن "كتلة الوفاء للمقاومة" نواف الموسوي في تصريح بعد مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة، أن "يحقق المنتخب الوطني الفوز في مبارياته في إطار مسابقة كأس آسيا 2019".

وأعرب عن اعتزازه بـ"هذه التشكيلة التي تعكس الوحدة الوطنية وروح التآخي والتضامن والتكافل التي تقوم على العمل الجماعي والإيثار والتضحية من أجل تحقيق هدف، هو نجاح لبنان في مواجهة تحديات كرة القدم".