موسكو تدعو إلى البدء الفوري في العمل على إعادة إعمار سوريا

دعت روسيا، اليوم الأربعاء، إلى البدء الفوري في إعادة إعمار سوريا، بحسب ما قاله نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف.

نيولدهي — سبوتنيك وقال ريابكوف "فيما يخص إعادة إعمار سوريا، فيجب البدء الفوري به. روسيا تبذل جهودا في المناطق المحررة من الإرهابيين".

© Sputnik . Mikhail Voskresensky بوغدانوف: الوقت مناسب للبدء في إعادة إعمار سوريا

وأضاف ريابكوف، فيما يخص تصريحات واشنطن حول سحب القوات الأمريكية من سوريا ، "بالنسبة لتقييمنا لسحب القوات الأمريكية من سوريا، فإننا نتابع باهتمام تطور الوضع".

وتابع "نعتقد أن النتيجة لا يزال من الصعب التنبؤ بها. وكما هو الحال دائما، فإننا في كل الأمور المتعلقة بالمصالح الروسية أو العلاقات الروسية الأمريكية ، نحكم ونستخلص استنادا إلى الإجراءات وليس إلى البيانات".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن، في تصريحات صحفية من البيت الأبيض قبل أيام، "سوف نعيد قواتنا من سوريا بعد أن قضينا على داعش".

وأضاف ترامب "سنترك سوريا ولكنني لم أقل إن ذلك سيتم على وجه السرعة… لن ننسحب بالكامل حتى يتم القضاء بالكامل على تنظيم داعش".

وتابع ترامب، "نحن نساعد دولا أخرى عندما تقوم بالقضاء على تنظيم الدولة، مثل روسيا وإيران اللتان تكرهان التنظيم".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وهذا بفضل وجود قواته هناك.

لاحقا، أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من سوريا، لكن الانتصار على "داعش" لا يعني نهاية وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.