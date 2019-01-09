بعد بلاغ بغيابها... الأمن المصري يكشف عن وفاة شقيقة حبيب العادلي

وذكرت التحقيقات أن شقيقة الوزير الأسبق توفيت نتيجة أزمة قلبية، وتبين عدم وجود كسر أو خلع في مداخل ومخارج الفيلا، وما من مؤشر على سرقة، بحسب ما نشرته صحيفة "الفجر" المصرية.
فانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبكسر باب الڤيلا عثر على جثة شقيقة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، البالغة من العمر 69 سنة، ومقيمة بوادي حوف.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وصرحت نيابة حلوان بدفن الجثة، بعدما تبين من التحقيقات أن وفاتها طبيعية نتيجة تقدمها في السن ولا توجد شبهة جنائية.
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