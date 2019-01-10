ابن سلمان يخرج عن صمته ويكشف سلاحا جديدا يستخدمه "الحوثيون" في اليمن

قال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان، إنه رغم قيام الحوثي بحرق المواد الغذائية سيستمر التحالف بدعم اليمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إنه "رغم قيام الحوثيين بإحراق المواد الغذائية واستخدام سلاح التجويع في عدوانهم على الشعب اليمني الأبي، سيستمر التحالف بقيادة المملكة في دعم أشقائنا في اليمن بكل ما يحتاجونه حتى تخليصهم من قبضة الميليشيا الإيرانية الإرهابية وعودة اليمن إلى حضن العروبة".

رغم قيام الحوثيين بإحراق المواد الغذائية واستخدام سياسة التجويع في عدوانهم على الشعب اليمني الأبّي، سيستمر التحالف بقيادة المملكة في دعم اشقائنا في اليمن بكل ما يحتاجونه حتى تخليصهم من قبضة المليشيا الإيرانية الإرهابية وعودة اليمن الى حضن العروبة. pic.twitter.com/eUGvjQrGF3 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) ٩ يناير ٢٠١٩

​وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أكد أن هناك دمارا شاملا في مدينة تعز، داعيا إلى إيصال المساعدات الإنسانية هناك. وقال غريفيث، في كلمه له بمجلس الأمن، أمس الأربعاء، "هناك دمار شامل في تعز ولابد من إيصال المساعدات الإنسانية للمدينة".

وبخصوص الوضع في الحديدة، قال غريفيث: "الطرفان التزما إلى حد كبير بوقف إطلاق النار، وهناك تقدم في تنفيذ الأطراف المشاركة في اتفاق السويد بشأن الوضع في الحديدة". وأضاف: "نأسف لوجود بعض الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.