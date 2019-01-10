الكشف عن "تكتيك متعمد" اتبعه إرهابيو القطيف الستة قبل مقتلهم

أظهر تتبع سجلات الإرهابيين المقتولين في القطيف، حرصهم على عدم تسجيل أي مخالفات مرورية طيلة الفترة الماضية، حيث لم تسجل سوى مخالفة اعتيادية فقط على محمد حسين مكي الشبيب.

ووفقا لصحيفة "عكاظ"، كان المقبوض عليه عادل جعفر تحيفه قد سجل 15 مخالفة مرورية، وكان هو الاستثناء من بين زملائه في الخلية.

وقال الخبير الأمني اللواء متقاعد، عبدالله بن حسن جداوي، إن حرص الإرهابيين على عدم الوقوع في أي مخالفة مرورية يأتي لضمان عدم كشف تحركاتهم ومواقع وجودهم، موضحا أنها تكتيكات متعمدة تستخدمها العناصر الإرهابية.

رئاسة أمن الدولة: الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك والاستدلال على وكر الإرهابيين في عملية استباقية والقضاء على (6) منهم والقبض على أحدهم بالقطيف.https://t.co/ArfS68ZtNg#واس pic.twitter.com/nXJCPGJfq0 — واس (@spagov) January 9, 2019

وأوضح جداوي أن الإرهابيين يحرصون في تحركاتهم على الالتزام مروريا، حتى لا تورد أسمائهم في أي كشوفات يمكن الاستدلال عليهم بموجبها.

وكشفت رئاسة أمن الدولة السعودي عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك في القطيف، والاستدلال على وكر الإرهابيين، في عملية استباقية والقضاء على 6 منهم والقبض على أحدهم.

وأعلن المتحدث الرسمي ضبط (7) رشاشات آلية، وثلاث قنابل تم التعامل معها في الموقع، ومسدس جلوك، وعدد (593) طلقة رشاش وعدد (30) طلقة مسدس، وعدد (21) مخزن سلاح، وعدد (22) هاتف جوال، وقد قامت الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة الشرقية ضمن مهامها المساندة برفع الآثار والأدلة المتخلفة في الموقع.

​وكشف المتحدث باسم أمن الدولة عن إصابة خمسة من رجال الأمن إصابات طفيفة وتلقوا العلاج اللازم وحالتهم مستقرة، فيما لم يتعرض أي من المارة أو القاطنين لأي أذى.