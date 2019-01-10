مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل استهداف "أنصار الله" للعرض العسكري في اليمن

كشف مصدر في السلطة المحلية بمحافظة لحج جنوبي اليمن، تفاصيل القصف الذي تبنته جماعة "أنصار الله" على قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، صباح اليوم الخميس.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة لحج، لوكالة "سبوتنيك": "إن من بين الجرحى في قصف جماعة أنصار الله على قاعدة العند الجوية، محافظ المحافظة اللواء أحمد التركي، والمتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، والإعلامي نبيل الجنيد".

© REUTERS / Khaled Abdullah قتلى وجرحى في هجوم يستهدف حفلا للجيش جنوبي اليمن

وأفاد المصدر بأن "الطائرة المسيرة المفخخة التابعة لجماعة أنصار الله اقتربت من منصة القيادات العسكرية في القاعدة الجوية الأكبر باليمن، وأنه كان يعتقد أنها تقوم بتصوير الحفل العسكري".

وأضاف أن "ضحايا الهجوم الجوي تم نقلهم إلى مستشفيات محافظتي لحج وعدن".

وكانت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" قالت إن "سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، شن اليوم الخميس، هجوما على تجمعات عسمرية في قاعدة العند بمحافظة لحج جنوب البلاد".

​ونقلت "المسيرة نت"، عن مصدر عسكري في سلاح الجو، قوله "إن الهجوم الجوي تم بعد عملية رصد دقيق لتجمعات وتحركات قوى العدوان والمرتزقة داخل قاعدة العند". وأكد "أن الهجوم استهدف قيادات للغزاة والمرتزقة في قاعدة العند الجوية، وأن الضربة كانت دقيقة أدت إلى مصرع وجرح عشرات المرتزقة بينهم قيادات".