مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل استهداف "أنصار الله" للعرض العسكري في اليمن

وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة لحج، لوكالة "سبوتنيك": "إن من بين الجرحى في قصف جماعة أنصار الله على قاعدة العند الجوية، محافظ المحافظة اللواء أحمد التركي، والمتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، والإعلامي نبيل الجنيد".
وأضاف أن "ضحايا الهجوم الجوي تم نقلهم إلى مستشفيات محافظتي لحج وعدن".
وكانت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" قالت إن "سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، شن اليوم الخميس، هجوما على تجمعات عسمرية في قاعدة العند بمحافظة لحج جنوب البلاد".
شاهد لحظة استهداف #الحوثيين لقاعدة #العند الجوية جنوب #اليمنhttps://t.co/pfA8W5lHdy#إرم_نيوز #لحج pic.twitter.com/x3ksRHHX6l— إرم نيوز (@EremNews) January 10, 2019
ونقلت "المسيرة نت"، عن مصدر عسكري في سلاح الجو، قوله "إن الهجوم الجوي تم بعد عملية رصد دقيق لتجمعات وتحركات قوى العدوان والمرتزقة داخل قاعدة العند". وأكد "أن الهجوم استهدف قيادات للغزاة والمرتزقة في قاعدة العند الجوية، وأن الضربة كانت دقيقة أدت إلى مصرع وجرح عشرات المرتزقة بينهم قيادات".
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