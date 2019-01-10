بالفيديو...إعلامية كويتية تمد يد السلام لإسرائيل

ظهرت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، على وسائل إعلام إسرائيلية بعد إجراء مقابلة مع عدد من الصحف الإسرائيلية، حيث أكدت فيه أنها تمد يد السلام لدولة إسرائيل.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، وجاء فيها أن الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، وهي تحاور قناة إسرائيلية حيث أكدت على تصريحها السابق من دعوتها للتطبيع مع إسرائيل.

في أول مقابلة مع الإعلام الإسرائيلي تقول الإعلامية الكويتية فجر السعيد لقناة "كان" العبرية: "أعتقد أن في هذا الزمن وتحديدا في هذا الوقت هناك قبول أكبر للسلام"، موجهة رسالة للشعب الإسرائيلي: "نحن نمد يدينا لكم للسلام"@kaisos1987 @kann_news pic.twitter.com/0WM5JxYIyB — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 9, 2019

وقالت هيئة البث في لقائها مع السعيد: "في أول مقابلة مع الإعلام الإسرائيلي، تقول الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، لقناة "كان" العبرية: "أعتقد أنه في هذا الزمن، وتحديدا في هذا الوقت، هناك قبول أكبر للسلام"، موجهة رسالة للشعب الإسرائيلي: "نحن نمد يدينا لكم للسلام".

إذازالت المقاطعه العربيه الإسرائيليه وبدأت رؤوس الأموال العربيه تددفق على إسرائيل باديء ذي بدء تعمل على ترميم أولى القبلتين وثالث الحرمين وتنظيم قروبات سياحيه لزيارة هذة الأماكن المقدسه.صدقوني لن يضطر اي عربي بسوق القدس القديمه لاغلاق متجره فالسياحه الإسلاميه العربيه ستنعش المكان — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 1, 2019

وكانت الإعلامية الكويتية قد نشرت تغريدة قالت فيها إنها تؤيد "بشدة التطبيع مع دولة إسرائيل، والانفتاح التجاري عليها، وإدخال رؤوس الأموال العربية للاستثمار، وفتح السياحة وبالذات السياحة الدينية، الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة".