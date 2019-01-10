مصر... وزير الخارجية يعلن الإعداد لعقد الحوار الاستراتيجي مع أمريكا بصيغة 2+2

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه يجري الإعداد لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة صيغة 2+2 العام الجاري.