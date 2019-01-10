السلطات العراقية تعثر على جثة صحفي يعمل في قناة فضائية

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، عن عثورها على مصور عراقي مقتول في العاصمة العراقية بغداد.

© AFP 2018 / Haidar Mohammed Ali بينهم خليجيون وعرب... السلطات العراقية تصدر لائحة جديدة لمطلوبين

وذكر موقع " السومرية " أن المصور العراقي الذي عثر عليه يدعى سامر علي شكارة وهو صحفي يعمل في قناة فضائية أمريكية في بغداد.

وقال مصدر أمني للموقع إن قوة أمنية عثرت على جثة مساعد مصور يعمل في قناة فضائية، ملقاة على طريق القناة شرقي بغداد"،

وأضاف المصدر أن الجثة بدت عليها آثار طلقات نارية في منطقة الرأس.

وختم المصدر أنه تم تسليم الجثة إلى أحد مراكز الشرطة، وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.