فرنسا تعتزم الانسحاب من سوريا بعد التوصل إلى تسوية سياسية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إن فرنسا ستنسحب من سوريا بعد التوصل لحل سياسي.

باريس — سبوتنيك. وقال لودريان خلال مقابلة أجرتها معه قناة سي-نيوز الفرنسية: "فرنسا ستنسحب من سوريا عندما يتم التوصل لحل سياسي ".

© AP Photo / Hussein Malla جاويش أوغلو: سأزور روسيا لبحث قضية الانسحاب الأمريكي من سوريا

وأضاف: "فرنسا متواجدة عسكريا في العراق وهي متواجدة أيضا عسكريا في سوريا لكن بشكل متواضع الى جانب القوات الأمريكية".

واعتبر لودريان بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أبدى ليونة" حول مسألة انسحاب بلاده من سوريا؛ فبعد أن كان ترامب أعلن عن انسحاب سريع للقوات الأمريكية من سوريا، عاد ليقول بأن بلاده ستنسحب وفق جدول مدروس.

وكان ترامب قد نفى، أمس الاثنين، صحة ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن تغيير موقفه من الانسحاب من سوريا، مضيفا أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من هذا البلد بوتيرة مناسبة وبشكل حذر، مع مواصلة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن ترامب يريد ضمان سلامة القوات الأمريكية مع انسحابها من سوريا، وإنه لم يغير موقفه بشأن سحب القوات.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم 19 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وهذا بفضل وجود قواته هناك.

وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من سوريا، لكن الانتصار على "داعش" لا يعني نهاية وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.