ملك الأردن يتابع مباراة بلاده أمام سوريا مع أحد العمال (صورة)

حرص العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على متابعة مباراة النشامى أمام فريق سوريا لكرة القدم، ضمن بطولة الأمم الآسيوية.

شارك الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على "تويتر"، صورة لملك الأردن، وهو يتابع مباراة منتخب بلاده مع سوريا، مع نجله الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والعامل خالد الشوملي.

ويظهر في الصورة التعادل السلبي، وذلك قبل أن يتقدم النشامى 2/0 في الشوط الأول.

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يستضيفان عامل الوطن خالد الشوملي لمتابعة مباراة المنتخب الوطني مع منتخب سوريا ضمن بطولة كأس آسيا #الأردن pic.twitter.com/YeBmSE9uvh — RHC (@RHCJO) January 10, 2019

وفاز منتخب الأردن على نظيره السوري بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة بن زايد، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس آسيا 2019.

وأحرز أهداف المباراة، موسى التعمري في الدقيقة 26، وطارق خطاب في الدقيقة 43.

و​بهذا الفوز يتصدر المنتخب الأردني المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يكون المنتخب السوري في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.