قصة عامل النظافة الذي تحرك العاهل الأردني من أجله

حظيت الصورة الخاصة بمتابعة عامل مع العاهل الأردني ونجله، لمباراة الأردن أمام سوريا، ضمن بطولة أمم آسيا، رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودفعت صورة تداولها مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، لعامل النظافة، خالد الشوملي، أثناء وقوفه خلف زجاج أحد المقاهي، لمتابعة المنتخب الأردني مع منافسة الأسترالي، الملك عبد الله الثاني، والتي أقيمت الأحد الماضي، أن يستضيفه لمتابعة مباراة منتخب "النشامى" اليوم الخميس ضد سوريا معه ومع نجله الحسين، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.

ومن جانبه، قال ولي العهد الأردني الحسين، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "استمتعت وجلالة سيدنا بصحبة أخي خالد الشوملي".

وفاز منتخب الأردن على نظيره السوري بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة بن زايد، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس آسيا 2019.

وأحرز أهداف المباراة، موسى التعمري في الدقيقة 26، وطارق خطاب في الدقيقة 43.

و​بهذا الفوز يتصدر المنتخب الأردني المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يكون المنتخب السوري في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.