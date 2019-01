قصة عامل النظافة الذي تحرك العاهل الأردني من أجله

View this post on Instagram

مبارك الفوز وقلوبنا مع النشامى دائما.. استمتعت وجلالة سيدنا بصحبة أخي خالد الشوملي أثناء متابعة مباراة النشامى ومنتخب سوريا اليوم #أردننا The Nashama's well-deserved win today was all the more exciting for His Majesty and I, because we watched it in the great company of Khaled Shomali. Alf mabrouk to #OurJordan

