قصة عامل النظافة الذي تحرك العاهل الأردني من أجله

ودفعت صورة تداولها مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، لعامل النظافة، خالد الشوملي، أثناء وقوفه خلف زجاج أحد المقاهي، لمتابعة المنتخب الأردني مع منافسة الأسترالي، الملك عبد الله الثاني، والتي أقيمت الأحد الماضي، أن يستضيفه لمتابعة مباراة منتخب "النشامى" اليوم الخميس ضد سوريا معه ومع نجله الحسين، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.
ومن جانبه، قال ولي العهد الأردني الحسين، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "استمتعت وجلالة سيدنا بصحبة أخي خالد الشوملي".
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مبارك الفوز وقلوبنا مع النشامى دائما.. استمتعت وجلالة سيدنا بصحبة أخي خالد الشوملي أثناء متابعة مباراة النشامى ومنتخب سوريا اليوم #أردننا The Nashama's well-deserved win today was all the more exciting for His Majesty and I, because we watched it in the great company of Khaled Shomali. Alf mabrouk to #OurJordan
وفاز منتخب الأردن على نظيره السوري بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة بن زايد، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس آسيا 2019.
وأحرز أهداف المباراة، موسى التعمري في الدقيقة 26، وطارق خطاب في الدقيقة 43.
وبهذا الفوز يتصدر المنتخب الأردني المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يكون المنتخب السوري في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.
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