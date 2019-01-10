الرئيس العراقي يعود إلى بغداد بعد زيارته إلى قطر

أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الخميس، عودة الرئيس العراقي برهم صالح إلى بغداد بعد زيارة وصفتها بـ"الناجحة" إلى قطر.

وجاء في بيان الرئاسة "عاد سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 10-1-2019 إلى بغداد بعد ختام زيارة ناجحة لدولة قطر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى".

وأضاف البيان "وأجرى سيادته مباحثات موسعة وبناءة مع سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكبار المسؤولين تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل النهوض بها، ومناقشة الأوضاع السياسية في الساحتين العربية والإقليمية".

وأجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، مشاورات مع الرئيس العراقي برهم صالح في العاصمة الدوحة.

امير #قطر يجري مشاورات مع الرئيس العراقي برهم صالح في #الدوحة. pic.twitter.com/2FOKsLujqD — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) January 10, 2019

​وكان الإعلامي القطري جابر الحرمي قد ذكر، في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، أن "زيارة الرئيس العراقي سيتخللها الإعلان عن خط ملاحي جديد بين ميناء حمد في قطر وأم قصر العراقي، والذي سيساهم في نقل بضائع كل من الأردن والكويت وتركيا وإيران عبر الأراضي العراقية إلى قطر".

الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، زار العراق، في زيارة هي الأولى لمسؤول خليجي إلى بغداد بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء في البلاد. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب حينها، إن "الضيف القطري أجرى مباحثات مع الرئاسات الثلاث بشأن تعزيز التعاون بين البلدين، وتأكيد دعم الدوحة للحكومة العراقية الجديدة".