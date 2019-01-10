قرقاش: هجوم لحج اليوم يكشف كل شيء عن الحوثيين

انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، هجوم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على قاعدة العند في مدينة لحج ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الجنود اليمنيين.

القاهرة — سبوتنيك. وقال قرقاش، في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، إن "هجوم الطائرة المسيرة اليوم يكشف كل شيء عن الحوثيين. مفاوضات السلام تكتيك بالنسبة لهم وليس التزام".

Today’s murderous drone attack tells you everything you need about the Houthis. Peace negotiations are a tactic to them, not a commitment. 464 ceasefire violations, 36 killed & 318 wounded since Stockholm agreement – Intl Community must increase pressure. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 10, 2019

هذا وقتل وأصيب 20 عسكريا يمنيا، معظمهم قيادات في الجيش اليمني، في حصيلة أولية، للهجوم الذي شنته طائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" في محافظة لحج جنوبي اليمن، صباح اليوم الخميس.

وأعلن الحوثيون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 وقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية والإمارات وحلفائهما اليمنيين، لكن التوتر تزايد في الآونة الأخيرة بشأن كيفية تنفيذ اتفاق السلام الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة.

واتفق الحوثيون والحكومة المدعومة من السعودية على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية وعلى سحب القوات في محادثات سلام جرت في السويد في كانون الأول/ديسمبر 2018 بعد جهود دبلوماسية استمرت لعدة أشهر وضغوط غربية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات والتي أودت بحياة عشرات الآلاف.