تحرك عاجل للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني في مواجهة "اعتداءات" إسرائيل

اتهم المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الخميس، إسرائيل بالاعتداء على الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أنه تقرر تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تجاه تلك الانتهاكات.

بيروت — سبوتنيك . واعتبر المجلس الأعلى للدفاع في بيان، عقب اجتماع طارئ عقده برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا وحضور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية، أن "ما يحدث على الحدود الجنوبية من قبل جيش العدو الإسرائيلي هو اعتداء على الأراضي اللبنانية وخرق للقرار الدولي رقم 1701".

وكشف المجلس الأعلى للدفاع عن أنه "تقرّر تقديم شكوى لمجلس الأمن في الخروقات الإسرائيلية، وتكثيف حراك لبنان دبلوماسي مع الدول في مجلس الأمن الدولي لشرح موقف لبنان".

وذكر البيان أن "لبنان سيستكمل مسار التفاوض لحل النزاعات الحدودية، وسيطلب من قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان تحمل مسؤولياتها كاملة في تنفيذ القرار 1701 والحفاظ على أمن الحدود اللبنانية".