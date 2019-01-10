العاهل المغربي يعفو عن 783 سجينا

أصدر العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الخميس، عفوا عن 783 معتقلا بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin نحو 24 ألف سوري متهرب من الخدمة العسكرية يحصلون على العفو

نواكشوط — سبوتنيك . كشف بيان لوزارة العدل تفاصيل العفو الملكي، لكنه لم يكشف ما إذا كان المعتقلون في قضية الحراك الشعبي المعروف بـ "حراك الريف"، قد استفادوا من العفو الملكي.

وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر عفوا عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 783 شخصا.

وأضاف "المستفيدون من العفو الملكي والموجودون في حالة اعتقال عددهم 570 سجينا"، و"المستفيدون الموجودون في حالة سراح عددهم 213 شخصا".