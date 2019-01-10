الثاني من نوعه… قطر وأمريكا تعقدان "الحوار الاستراتيجي"

تنعقد النسخة الثانية من "الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي"، الأحد المقبل، في العاصمة، الدوحة، بعد الأول الذي عقد، في يناير/ كانون الثاني 2018، في واشنطن.

© AP Photo / Kayhan Ozer موقع سويدي ينشر وثائق لـ"اتفاقية عسكرية سرية" بين قطر وتركيا وقالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، في تصريحات أن الحوار يهدف إلى تعزيز التعاون مع الحليف الأمريكي المهم وتطوير العلاقات القطرية الأمريكية.

وأضافت الخاطر، أنه سيستعرض مجمل العلاقات القطرية الأمريكية، ويترأسه وزيري خارجية البلدين، وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين من كلا الجانبين. مشيرة إلى أن "الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، سيشمل نقاشا رفيع المستوى في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية".

ويأتي هذا الاجتماع رفيع المستوى، في ظل استمرار الأزمة الخليجية التي اندلعت عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

ووقعت قطر وأمريكا خلال النسخة الأولى من الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي ، عددا من اتفاقيات الشراكة في مجالات عديدة.

وكانت أمريكا قد وقعت مع قطر في وقت سابق من 2018، اتفاقية تفاهم وشراكة لمكافحة الإرهاب والأعمال المتطرفة (MOU)، وعملت تلك الاتفاقيات على تقويض تهمة الإرهاب التي سوقتها دول المقاطعة، وتأكيد الدور القطري في مكافحة التنظيمات الإرهابية.