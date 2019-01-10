الاتحاد السوري لكرة القدم يعلن إقالة المدرب الألماني بيرند شتانجه... تعرف على المدرب الجديد

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الخميس، إقالة المدرب الألماني بيرند شتانجه، وعين مكانه فجر إبراهيم.

وجاء في بيان على صفحة الاتحاد على موقع "فيسبوك": " قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني للرجال، الألماني بيرند شتانغه، وتعيين المدرب الوطني فجر إبراهيم عوضاً عنه".

وأضاف البيان أنه "من المقرر أن يلتحق غداً الجمعة للإشراف على تدريب المنتخب استعداداً لمباراته المقبلة المصيرية أمام منتخب أستراليا في الخامس عشر من الشهر الجاري".

وجاءت الإقالة عقب ساعات من الهزيمة التي تلقاها المنتخب السوري في البطولة المقامة في الإمارات أمام الأردن بنتيجة 2- صفر.

وتعادلت سوريا سلبيا مع فلسطين في المباراة الأولى لها ضمن المجموعة الثانية في البطولة.