رسالة عاجلة من محمد بن سلمان إلى البحرين

وهنأ ابن سلمان رئيس الوزراء البحريني، بمناسبة خروجه من المستشفى وشفائه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

© REUTERS / العاهل السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

وقال محمد بن سلمان في البرقية: "سررت بنبأ خروج سموكم من المستشفى بعد أن من الله عليكم بالشفاء، سائلا المولى سبحانه أن يديم على سموكم موفور الصحة والعافية، ويحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وأعلنت وكالة الأنباء البحرينية، أن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء غادر المستشفى، بعد أن من الله على سموه بنعمة الشفاء.

وقالت الوكالة إن خليفة بن سلمان، جدد الشكر والتقدير لملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، على متابعته وسؤاله الدائم واطمئنانه على صحته، كما توجه بالشكر إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مشاعره الطيبة بالاطمئنان على صحته.

وقال: "غمرني شعب البحرين بفيض حب واهتمام سيظل ماثلا ولن أنساه لهذا الشعب الكريم، فما وجدته منهم صغيرا وكبيرا من حرص على السؤال عني والاطمئنان كان مبعثا للاعتزاز ودليلا على معدن هذا الشعب الأصيل، وأن دعاء مواطنينا كان بعد الله معيننا وسببا فيما نحن فيه اليوم من صحة ولله الحمد، فشكرا لهذا الشعب الكريم بأخلاقه والأبي بمواقفه والنبيل بشيمه، ومهما قدمنا لأبنائنا من وقت وبذل وجهد أمام هذا النهر المنهمر من المحبة نحس بالتقصير فشعب البحرين يستحق كل الخير"، والله أسأل أن يحفظ مملكتنا الغالية ويديم عليها هذه المحبة وشعور العائلة الواحدة التي من الله بها عليها".