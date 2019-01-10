بعد هجوم الطائرة المسيرة... غريفيث يحث الأطراف اليمنية على ضبط النفس

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه من تصعيد العنف في اليمن، عقب ساعات من تنفيذ جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) هجوما جويا على الجيش اليمني.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais اليمن... مقتل 6 جنود وإصابة 14 آخرين بقصف حوثي

القاهرة — سبوتنيك. وحث غريفيث في تغريدتين على "تويتر"، "كل أطراف الصراع على ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن المزيد من التصعيد".

‏وناشد المبعوث الأممي "أطراف الصراع العمل على خلق مناخ موات للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد وعن استئناف عملية السلام اليمنية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن التوصل لعدد من الاتفاقات بين الحكومة وجماعة "أنصار الله"، تشمل وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وإيصال المساعدات الإنسانية لمدينة تعز، واضطلاع الأمم المتحدة بأدوار عديدة في ميناء الحديدة، بينها الإشراف على توصيل المساعدات، ومراقبة وقف إطلاق النار.