وصفتها بـ"رسالة دعم للحلفاء والأصدقاء"... أول دولة عربية تعلق على زيارة بومبيو لمصر

رحبت دولة الإمارات العربية بالكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القاهرة اليوم الخمي، وصفتها إنها رسالة دعم للحلفاء والأصدقاء.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "كلمة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو… مهمة في دعمها للاستقرار الإقليمي وتشخيصها للأخطار التي تواجه المنطقة".

وأضاف: "واشنطن، عبر وزيرها، تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها".

كلمة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الجامعة الأمريكية في القاهرة مهمة في دعمها للاستقرار الإقليمي وتشخيصها للأخطار التي تواجه المنطقة، واشنطن عبر وزيرها تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها، رسائل ضرورية مبنية على دور الدولة الوطنية وسيادتها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 10, 2019

والتقى وزير الخارجية الأمريكي، صباح الخميس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة في القاهرة.

وكان بومبيو وصل، مساء الأربعاء، إلى العاصمة المصرية عقب زيارة خاطفة وغير معلنة للعراق هدفت إلى طمأنة حلفاء واشنطن إزاء الدعم في الحرب ضد تنظيم "داعش"، رغم إعلان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية السنة بشكل مفاجئ، انسحاب قوات بلاده البالغ عددها 2000 جندي من سوريا، تسود تساؤلات حول مصير وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش".