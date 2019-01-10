برهم صالح يدعو قطر لبناء منظومة علاقات مشتركة

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، دولة قطر إلى بناء منظومة علاقات مشتركة تسهم في ترسيخ العلاقات العربية الإقليمية.

ووفقا لموقع "السومرية نيوز"، قال مكتب صالح في بيان إن "رئيس الجمهورية برهم صالح بحث، اليوم الخميس، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة".



© REUTERS / THAIER AL-SUDANI الرئاسة العراقية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس برهم صالح إلى قطر

وأضاف، أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر بشان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين العربية والدولية، وضرورة تنسيق المواقف المشتركة حولها، والتأكيد على سياسة النأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان".

وأكد صالح خلال البيان، أن "العراق يسعى إلى إقامة أفضل العلاقات مع أشقائه العرب بدون استثناء كما يحرص على الاستمرار بدوره المحوري كساحة للتلاقي بين شعوب المنطقة وليست ساحة للصراع"، داعيا قطر إلى "بناء منظومة علاقات مشتركة تسهم في ترسيخ العلاقات العربية — العربية، والعربية — الإقليمية بما يحقق المزيد من التفاهم والحوار البناء ويساعد على تنمية البلدان وتقدمها".

من جانبه، أكد أمير قطر "موقف بلاده الداعم للعراق سياسيا وأمنيا"، مؤكدا "الرغبة الجادة لتطوير العلاقات الأخوية"، بحسب البيان.

وتابع أن "قطر تقف إلى جانب العراق وتسانده في تعزيز الاستقرار والسلام وتحقيق التقدم بالمجالات كاف".

وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الخميس، عودة الرئيس العراقي برهم صالح إلى بغداد بعد زيارة وصفتها بـ"الناجحة" إلى قطر.

وجاء في بيان الرئاسة "عاد سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 10-1-2019 إلى بغداد بعد ختام زيارة ناجحة لدولة قطر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى".