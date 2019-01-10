برهم صالح يدعو قطر لبناء منظومة علاقات مشتركة

ووفقا لموقع "السومرية نيوز"، قال مكتب صالح في بيان إن "رئيس الجمهورية برهم صالح بحث، اليوم الخميس، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة".
وأكد صالح خلال البيان، أن "العراق يسعى إلى إقامة أفضل العلاقات مع أشقائه العرب بدون استثناء كما يحرص على الاستمرار بدوره المحوري كساحة للتلاقي بين شعوب المنطقة وليست ساحة للصراع"، داعيا قطر إلى "بناء منظومة علاقات مشتركة تسهم في ترسيخ العلاقات العربية — العربية، والعربية — الإقليمية بما يحقق المزيد من التفاهم والحوار البناء ويساعد على تنمية البلدان وتقدمها".
من جانبه، أكد أمير قطر "موقف بلاده الداعم للعراق سياسيا وأمنيا"، مؤكدا "الرغبة الجادة لتطوير العلاقات الأخوية"، بحسب البيان.
وتابع أن "قطر تقف إلى جانب العراق وتسانده في تعزيز الاستقرار والسلام وتحقيق التقدم بالمجالات كاف".
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