ليبيا: اتفاق اقتصادي لعودة الرحلات الجوية بين مطار القاهرة وبنينا الليبي

قال المتحدث الرسمي لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع مدينة بنغازي، محمد رمضان بن غزي، اليوم الخميس، أن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين وقع على بروتوكول مع شركة "إير كايرو" للطيران للتنسيق لإعادة الرحلات الجوية بين مطار القاهرة الدولي ومطار بنينا الدولي ببنغازي.

بنغازي — سبوتنيك. وقال بن غزي لوكالة "سبوتنيك": "إن رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، فوزية الفرجاني، قد وقعت عقد بروتوكول مع شركة إير كايرو للطيران حول التنسيق لعودة الخطوط بين القاهرة وبنغازي بالإضافة إلى افتتاح مكتب للشركة في بنغازي".

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين : "أن رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، فوزية الفرجاني، أكدت على استئناف الرحلات الجوية بين مطاري القاهرة وبنغازي"، مؤكدا على أن "المجلس اتفق مع سلطات الطيران المدني المصرية على عودة الطيران المباشر بين مطاري القاهرة الدولي ومطار بنينا الدولي ببنغازي في الأول من شهر نيسان/أبريل المقبل".

يشار إلى أن غرفة القاهرة التجارية قد أعلنت في تصريحات صحفية في وقت سابق عن اتفاقها مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي علي تشكيل وفد مصري من غرفة القاهرة لزيارة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي خلال المرحلة القادمة كخطوة استباقية للترتيب للمشاركة في المعرض المتخصص في مواد البناء المقرر تنظيمه في بنغازي خلال شهر نيسان/أبريل المقبل.