بيان من إدارة المرور السعودية حول قيادة المرأة للسيارة

أصدرت إدارة المرور السعودية، بيانا، حول عدد رخص القيادة التي تم استخراجها للسيدات، منذ صدور الأمر الملكي بإتاحة قيادة السيارات لهن في شوارع المملكة.

أعلن مدير عام إدارة المرور السعودية، اللواء محمد البسامي، أن المملكة أصدرت ما يقرب من 40 ألف رخصة قيادة للسيدات حتى هذه اللحظة، بحسب تصريحاته لصحيفة "عكاظ" السعودية.

© AP Photo / Hasan Jamali سعوديات ومختصون لـ"سبوتنيك": قيادة المرأة للسيارة نهضة اقتصادية

وأضاف البسامي، في تصريحات إلى صحيفة "عكاظ"، أنه عقب اجتماع مديري الإدارات المرورية، شددوا على أهمية الجودة في إصدار رخص القيادة للنساء.

كما أشاد بدور مدارس تعليم القيادة، مؤكدا أنها الشريك في تطبيق المعيار الدولي الذي تسعى إليه السعودية.

وأعلن البسامي كذلك أن السعودية بصدد إنشاء 14 مدرسة جديدة وهي تحت الإنشاء حاليا، الهدف منها تقليل مدة انتظار المرأة للحصول على رخصة قيادة خاصة بها، وأوضح أن إدارة المرور افتتحت 22 مركزا لتبديل الرخص وهو عدد كاف.

وأكد مدير عام إدارة مرور السعودية، على أن أسعار إصدار الرخص للسيدات بنيت على دراسات مالية تهدف لتحقيق الجودة.

جدير بالذكر أن السعودية قد أجازت للنساء قيادة السيارة اعتبارا من السبت، 23 يونيو/ حزيران الماضي، تنفيذا لقرار صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.