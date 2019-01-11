"أنصار الله" تعلن قصف قوات سعودية في عسير بطائرة مسيرة

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة استهدف بهجوم جوي نفذته طائرة "قاصف — كا2" تجمعات للجيش السعودي في عسير.
ويأتي الهجوم عقب يوم من شن الجماعة هجوما مماثلا بطائرة من ذات النوع على تجمع قيادات في الجيش اليمني بقاعدة العند الجوية في محافظة لحج جنوب اليمن، أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 20 جنديا وضابطا، بينهم قيادات عسكرية كبيرة.
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء كشف أمس الخميس، معلومات عن طائرة قاصف — كا 2، بأنها "مسيرة تم اختبارها سابقا وتنفجر من أعلى إلى أسفل بمسافة 20 مترا وبشكل متشظي وتحمل كمية كبيرة من المتفجرات".
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