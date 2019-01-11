"أنصار الله" تعلن قصف قوات سعودية في عسير بطائرة مسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، تنفيذ هجوم جوي على قوات سعودية في قطاع عسير جنوب غربي المملكة.

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة استهدف بهجوم جوي نفذته طائرة "قاصف — كا2" تجمعات للجيش السعودي في عسير.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais اليمن... مقتل 6 جنود وإصابة 14 آخرين بقصف حوثي

ولم تورد "المسيرة" تفاصيل عن العملية.

ويأتي الهجوم عقب يوم من شن الجماعة هجوما مماثلا بطائرة من ذات النوع على تجمع قيادات في الجيش اليمني بقاعدة العند الجوية في محافظة لحج جنوب اليمن، أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 20 جنديا وضابطا، بينهم قيادات عسكرية كبيرة.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء كشف أمس الخميس، معلومات عن طائرة قاصف — كا 2، بأنها "مسيرة تم اختبارها سابقا وتنفجر من أعلى إلى أسفل بمسافة 20 مترا وبشكل متشظي وتحمل كمية كبيرة من المتفجرات".