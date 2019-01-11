بسبب "الصدر"... تجدد الاحتجاج اللبناني ضد ليبيا

أبدى المرجع الديني اللبناني، الشيخ عبد الأمير قبلان، احتجاجه على توجيه الدعوة إلى ليبيا للمشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المزمع عقدها في بيروت.

ودعا رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ عبد الأمير قبلان، إلى اجتماع طارئ لبحث ما قال إنه "تداعيات دعوة ليبيا للمشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المزمع عقدها في بيروت"؛ وفقا لصحيفة "الوسط".

ويرأس فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وفد بلاده إلى القمة الاقتصادية المرتقبة، التي تستضيفها بيروت، خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف غيابية، في 2017 بحق الرائد عبد السلام جلود، ورئيس المخابرات ووزير الخارجية الليبي السابق، خلال عهد الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي ، موسى كوسا، لاتهامه بالمشارَكة في عملية خطف موسى الصدر.

وتحمّل الطائفة الشيعية في لبنان، العقيد معمر القذافي، مسؤولية اختفاء الصدر الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا، في 31 أغسطس/ آب 1978، بعدما وصلها بدعوة رسمية مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة مؤكدًا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا.