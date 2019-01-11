التحالف الدولي يبدأ عملية الانسحاب من سوريا

قال المتحدث باسم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إن التحالف بدأ عملية الانسحاب من سوريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الكولونيل شون رايان قوله إن التحالف "بدأ عملية انسحابه المدروس من سوريا. حرصا على أمن العمليات، لن نعلن جداول زمنية أو مواقع أو تحركات محددة للقوات".

© AP Photo / Hammurabi's Justice News الولايات المتحدة تبدأ بسحب المعدات العسكرية من سوريا

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال، في تصريحات صحفية من البيت الأبيض، "سوف نعيد قواتنا من سوريا بعد أن قضينا على داعش".

وأضاف ترامب "سنترك سوريا ولكنني لم أقل إن ذلك سيتم على وجه السرعة… لن ننسحب بالكامل حتى يتم القضاء بالكامل على تنظيم داعش".

وتابع ترامب، "نحن نساعد دولا أخرى عندما تقوم بالقضاء على تنظيم الدولة، مثل روسيا وإيران اللتان تكرهان التنظيم".

وكان ترامب قد أعلن يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وهذا بفضل وجود قواته هناك.

أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من سوريا، لكن الانتصار على "داعش" لا يعني نهاية وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.