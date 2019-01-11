بعد تفجير الأنبار... الحلبوسي يطالب بخطوات عاجلة في المحافظات المحررة

أدان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، التفجير الإرهابي الذي استهدف قضاء القائم، وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، اليوم الجمعة.

ودعا الحلبوسي في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إلى اتخاذ خطوات حقيقية وعاجلة، لإيقاف الخروقات المتكررة في المحافظات المحررة، من خلال مضاعفة الجهد الاستخباري، وزيادة إمكانات القوى الأمنية.

© AFP 2018 / قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة غربي الأنبار

وأضاف قائلا: "تكرار التفجيرات الإرهابية بهذه الوتيرة في المناطق المحررة، يعد مؤشرا خطيرا ينبغي الحذر منه، فلا يمكن التفريط بالانتصارات التي تحققت والدماء التي أريقت من أجل تحرير تلك المناطق".

وجدد دعوته إلى تعزيز أعداد عناصر القوات الأمنية في هذه المناطق، لا سيما أفراد الشرطة المحلية، وتمكين أبنائها من المساهمة من السيطرة على الأرض، لحفظ أمنها واستقرارها.

الصحة العراقية

وقال يوسف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، إن الانفجار الذي وقع في مدينة الأنبار صباح اليوم الجمعة، أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 25 أخرين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الأعداد المذكورة هي الحصيلة النهائية حتى الآن لدى وزارة الصحة العراقية، وأنها تقدم الإسعافات اللازمة للجرحى على الفور.

وسقطت عدة ضحايا بين قتيل وجريح، اليوم الجمعة، في انفجار سيارة مفخخة داخل أحد الأسواق في محافظة الأنبار العراقية.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله إن عددا من الأشخاص سقطوا بين قتل وجريح بانفجار سيارة مفخخة.