بالفيديو... لحظة قصف التحالف العربي تجمعات مقاتلين حوثيين

عرضت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو يوثق لحظات قصف قوات التحالف العربي في اليمن، لعربات ومعدات تابعة لجماعة "أنصار الله" في صعدة.

ويظهر في الفيديو نجاح قوات التحالف في تدمير مركبات إلى جانب مخازن سلاح وتجمع من مقاتلي الحوثيين، كما تعقبت طائرات التحالف المركبات الحوثية وتمكنت من تدميرها بسرعة.

فيديو | استهداف ومهاجمة عناصر مسلحة وعربة نقل أسلحة وذخائر للميليشيا الحوثية الإرهابية.#الإخبارية pic.twitter.com/7z4OVAchS9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2019

في سياق متصل، أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة، تنفيذ هجوم جوي على قوات سعودية في قطاع عسير جنوب غربي المملكة.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة استهدف بهجوم جوي نفذته طائرة "قاصف — كا2" تجمعات للجيش السعودي في عسير.

ويأتي الهجوم عقب يوم من شن الجماعة هجوما مماثلا بطائرة من ذات النوع على تجمع قيادات في الجيش اليمني بقاعدة العند الجوية في محافظة لحج جنوب اليمن، أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 20 جنديا وضابطا، بينهم قيادات عسكرية كبيرة.