خلال أيام... البرلمان الليبي يبحث اتخاذ إجراءات ضد تركيا

قال فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، إن ليبيا بصدد اتخاذ عدة إجراءات تجاه تركيا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن لجنتي الدفاع والأمن القومي والخارجية في البرلمان الليبي، ستتخذان بعض الخطوات تجاه تركيا، من خلال عقد جلسة في البرلمان يفترض أن يتم الترتيب لها خلال الأيام المقبلة.

وتابع المريمي أن تركيا تسعى لعرقلة أية خطوات ليبية نحو الاستقرار، ونشر الفوضى عن طريق انتشار الأسلحة، والمواد التي من شأنها توجيه الشباب إلى الطريق الخاطئ.

وقبل أيام، أعلنت مصلحة الجمارك في ليبيا ضبط نحو 20 ألف مسدس داخل حاوية بضائع قادمة من تركيا، بميناء مصراتة البحري، الواقع على بعد نحو 200 كلم شرق العاصمة، طرابلس. وبحسب بيان فرع مصلحة الجمارك بمصراتة، فإن الحاوية كانت تحتوي على بعض المواد المنزلية وألعاب الأطفال في مقدمة الحاوية للتمويه، لكن بعد فرز وجرد البضاعة تم تحديد 556 كرتونة، بواقع 36 مسدسا في كل كرتونة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، طالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بإدانة تركيا، و"فتح تحقيق فوري حولها، واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها جريمة إرهابية، بخرقها قرارات مجلس الأمن، رقم 1973 لسنة 2011 بشأن ليبيا، والقرار رقم 1373 لسنة 2001".

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إنها "تابعت بقلق بالغ تمكن السلطات الوطنية، في ميناء الخمس، غرب ليبيا، يومي 17-18 ديسمبر/ كانون الأول، من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من تركيا. "