وزير الخارجية اللبناني: نحن طليعة المطالبين بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، إن بلاده في طليعة المطالبين بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقال باسيل، في تغريدات على "تويتر"، اليوم الجمعة: "نحن طليعة المطالبين بعودة سوريا إلى الجامعة العربية ولن نكون مجرد تابع لغيرنا نلحق به إلى سوريا عندما يقرر هو ذلك".

لقد خنقتنا الحرب في سوريا وأقفلت الأسواق العربية في وجهنا فمن غير المقبول ان نخنق انفسنا في زمن السلم.

نحن طليعة المطالبين بعودة سوريا إلى الجامعة العربية ولن نكون مجرد تابع لغيرنا نلحق به الى سوريا عندما يقرر هو ذلك. — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 11, 2019

​وأضاف: "لقد خنقتنا الحرب في سوريا وأقفلت الأسواق العربية في وجهنا فمن غير المقبول أن نخنق أنفسنا في زمن السلم".

وتابع: "عندما كانت سوريا في لبنان واجهناها حتى خروجها وعندما أصبحت سوريا في أرضها أعلنا بالجرأة نفسها عن عزمنا على إقامة أفضل العلاقات معها فلا نستحي بذلك ولا يغير أي شيء من تاريخنا".

عندما كانت سوريا في لبنان واجهناها حتى خروجها وعندما أصبحت سوريا في أرضها أعلنا بالجراة نفسها عن عزمنا على اقامة افضل العلاقات معها فلا نستحي بذلك ولا يغير أي شيء من تاريخنا — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 11, 2019

​وأضاف: "علاقتنا مع سوريا هي لمصلحة لبنان بكل مكوناته ولا يمكن أن تكون العلاقات مع سوريا موضع مزايدة داخلية يستخدمها طرف ما يريد أن يحسن علاقته الخاصة بسوريا فيزايد على حساب لبنان".

علاقتنا مع سوريا هي لمصلحة لبنان بكل مكوناته ولا يمكن أن تكون العلاقات مع سوريا موضع مزايدة داخلية يستخدمها طرف ما يريد أن يحسن علاقته الخاصة بسوريا فيزايد على حساب لبنان — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 11, 2019

​كما أردف: "اعترضنا من الأساس على تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية وحافظنا على أفضل العلاقات معها ومن الطبيعي أن نساعد اليوم على عودتها. حريصون على وحدتنا الوطنية ولكننا نرفض أيضا أن نعرض مصالحنا الوطنية للأذى ولن ننتظر قرارا من الخارج".

نحنا اعترضنا من الأساس على تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية وحافظنا على أفضل العلاقات معها ومن الطبيعي أن نساعد اليوم على عودتها.

حريصون على وحدتنا الوطنية ولكننا نرفض أيضا أن نعرض مصالحنا الوطنية للاذى ولن ننتظر قراراً من الخارج. — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 11, 2019

​وكانت الجامعة العربية قد جمدت عضوية سوريا، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2011، نتيجة لضغوط عدة مارستها دولا عربية، ولا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، التي حملت حكومة الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن مقتل مدنيين.