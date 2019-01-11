الجامعة العربية: التجاذبات في لبنان سياسية داخلية لا تخصنا والقمة الاقتصادية في موعدها

لمتابعة الإجراءات التحضيرية الخاصة بالقمة العربية الاقتصادية في بيروت، وصل مسؤول كبير في جامعة الدول العربية إلى العاصمة اللبنانية للوقوف على التحضيرات اللوجستية للقمة المرتقبة.

© Sputnik . Ekatrina Shesnokova نائب لبناني: أهم شرط لنجاح القمة الاقتصادية هو وجود سوريا

وصل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، السفير حسام زكي، اليوم الجمعة 11 كانون الثاني/ يناير، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد، لمتابعة الإجراءات اللوجستية الخاصة بالقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي ستعقد في بيروت في 19 و20 كانون الثاني/ يناير الحالي.

وفور وصوله، قال السفير زكي: "القمة في موعدها، التجاذبات سياسية داخلية، ولا تخص الجامعة العربية، فالجامعة معنية بانعقاد القمة".

وأضاف: "نحن هنا لوضع الترتيبات مع السلطات اللبنانية لانعقادها، والقمة في موعدها إن شاء الله".

ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني، الرئيس نبيه بري، إلى تأجيل القمة العربية التنموية الاجتماعية الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة مشاركة سوريا فيها.