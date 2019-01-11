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16:25 11 يناير/ كانون الثاني 2019
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    السعودية توضح الضوابط الخاصة بزواج القاصرين (فيديو)

    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    كشفت عضو مجلس الشورى السعودي، دكتورة إقبال درندري، عن وجود العديد من الضوابط المحددة بشأن زواج القاصرين على أرض المملكة.

    وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج "يا هلا"، المذاع على فضائية "روتانا خليجية" السعودية، أمس الخميس، إن من أهم هذه الضوابط، التحقق من موافقة الفتاة على الزواج، أي يكون هناك قرار ويكون أمام القاضي، وسماع رأي الوالدة، والتناسب العمري، وأن يتأكد القاضي أن كلا من الفتاة والفتى لديهما اكتمال فكري وعقلي، وأن الزواج لا يشكل خطرا عليهما من خلال تقارير طبية ونفسية واجتماعية متخصصة ومعتمدة تثبت الأهلية للزواج، وتكون من مستشفيات معتمدة من وزارة الصحة.

    وأضافت درندري أنه يشترط أيضا حضور الفتاة القاصر لبرنامج تأهيلي، من أجل تعريفها بالأعباء الأسرية الناشئة من الزواج.

    وأشارت إقبال درندري إلى أنه سيتم توقيع عقوبات على كل من يخالف نظام زواج القاصرين، سواء من الأسر أو مأذوني الأنكحة.

    ​وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء، على الضوابط المنظمة لزواج القاصرين، ومن بينها منع عقد النكاح (الزواج) تماما لمن لم يتم 15 عاما، من الجنسين.

    الرياض - السعودية
    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن عقود الزواج
    وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "عكاظ"، جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس المجلس.

    وتضمنت الضوابط قَصر عقد النكاح لمن هو دون 18 من العمر، من الذكور والإناث، على المحكمة المختصة.

    وكان المجلس أرجأ، في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حسم موضوع زواج القاصرات وذلك استجابة لطلب لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بالعودة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على دراسة موضوع زواج القاصرات.

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