السعودية توضح الضوابط الخاصة بزواج القاصرين (فيديو)

كشفت عضو مجلس الشورى السعودي، دكتورة إقبال درندري، عن وجود العديد من الضوابط المحددة بشأن زواج القاصرين على أرض المملكة.

وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج "يا هلا"، المذاع على فضائية "روتانا خليجية" السعودية، أمس الخميس، إن من أهم هذه الضوابط، التحقق من موافقة الفتاة على الزواج، أي يكون هناك قرار ويكون أمام القاضي، وسماع رأي الوالدة، والتناسب العمري، وأن يتأكد القاضي أن كلا من الفتاة والفتى لديهما اكتمال فكري وعقلي، وأن الزواج لا يشكل خطرا عليهما من خلال تقارير طبية ونفسية واجتماعية متخصصة ومعتمدة تثبت الأهلية للزواج، وتكون من مستشفيات معتمدة من وزارة الصحة.

وأضافت درندري أنه يشترط أيضا حضور الفتاة القاصر لبرنامج تأهيلي، من أجل تعريفها بالأعباء الأسرية الناشئة من الزواج.

وأشارت إقبال درندري إلى أنه سيتم توقيع عقوبات على كل من يخالف نظام زواج القاصرين، سواء من الأسر أو مأذوني الأنكحة.

ما هي العقوبات التي تنتظر مخالفي نظام #منع_زواج_القاصرين؟

د.اقبال درندري عضو مجلس الشورى تجيب.#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/3KKhAZMhGO — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 10, 2019

​وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء، على الضوابط المنظمة لزواج القاصرين، ومن بينها منع عقد النكاح (الزواج) تماما لمن لم يتم 15 عاما، من الجنسين.

© AP Photo / Nariman El-Mofty السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن عقود الزواج

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة " عكاظ "، جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس المجلس.

وتضمنت الضوابط قَصر عقد النكاح لمن هو دون 18 من العمر، من الذكور والإناث، على المحكمة المختصة.

وكان المجلس أرجأ، في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حسم موضوع زواج القاصرات وذلك استجابة لطلب لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بالعودة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على دراسة موضوع زواج القاصرات.