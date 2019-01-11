خريطة في كتاب بدون اسم "فلسطين" ووزارة التربية المغربية توضح

أثارت أنباء عن وجود كتاب مدرسي في المغرب يتضمن خريطة بدون اسم دولة فلسطين جدلا واسعا في البلاد.

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب نفيا قاطعا وجود كتاب مدرسي مصادق عليه من طرفها يتضمن خريطة بدون اسم دولة فلسطين.

وذكرت وكالة "المغرب العربي" للأنباء أن نفي الوزارة جاء في بلاغ، اليوم الجمعة 11 كانون الثاني/ يناير، ردا على على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وكذا مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص كتاب مدرسي يتضمن خريطة لا تحتوي على اسم فلسطين.

وأكد البلاغ أنه تنويرا للرأي العام التعليمي والوطني فإن الوزارة "تنفي نفيا قاطعا وجود كتاب مدرسي مصادق عليه من طرفها تنطبق عليه هذه المواصفات".