زيارة الوفد الاقتصادي السوري إلى أبوظبي تتكلل بتوقيع عقود تشاركية في عدة قطاعات

أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية عبد الرحيم رحال، أن زيارة الوفد الاقتصادي السوري إلى أبوظبي في 19 من الشهر الجاري ستتكلل بتوقيع عقود، بينها إعادة الرحلات الجوية بين البلدين.

دمشق — سبوتنيك. وقال رحال لوكالة "سبوتنيك" أن الزيارة تتضمن: "توقيع عقود تشاركية في جميع القطاعات الخاصة وإعادة الخطوط الجوية الإماراتية إلى سوريا وفتح مكاتب الفيز لسهولة السفر بين البلدين".

وأشار رحال إلى أن: "الوفد يضم 26 رجلا وسيدة أعمال سوريين برئاسة المهندس محمد حمشو وعضوية سامر الدبس ومحمد ناصر السواح ووسيم القطان وفيصل سيف ومازن كنامة ومحمد لبيب الأخوان وناجي بطرس الشاوي ونظريت يعقوبيان وعبدالرحيم رحال وغيرهم من الاقتصاديين السوريين البارزين".

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وأضاف رحال أن: "الزيارة تستمر يومين ولها أهمية كبيرة وسيلتقي الوفد مع رئيس وأعضاء الغرفة وكبار رجال الأعمال".

ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات قد أعلنت في نهاية كانون الأول/ديسمبر، عودة العمل في سفارتها في دمشق، وذلك حرصا منها على دعم استقلال وسيادة سوريا.