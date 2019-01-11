بالفيديو... انفجار عنيف يهز مصافي عدن

هز انفجار عنيف مصافي عدن واندلع حريق ضخم بها، وسط أنباء عن استهداف المصافي بطائرة مسيرة من جانب "أنصار الله".

وقالت قناة "الحدث" السعودية إن انفجارا عنيفا هز مصافي عدن واندلع حريق ضخم بها، اليوم الجمعة 11 كانون الثاني/ يناير، وسط أنباء عن استهداف المصافي بطائرة مسيرة من جانب جماعة "أنصار الله".

​وأشارت "الحدث" إلى أن حريقا شب في أحد خزانات النفط بمصفاة عدن إثر وقوع الانفجار.

واتهمت مصادر يمنية، قطر بتمويل عمليات القصف والتصعيد في اليمن.

ويأتي الحادث بعد تعرض قاعدة "العند" العسكرية لهجوم من "أنصار الله"، أمس الخميس، وهي إحدى القواعد الجوية العسكرية التاريخية التي أسسها البريطانيون في اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدر "التحالف العربي" بقيادة السعودية بيانا يعلن فيه عن تدمير مركزا لتوجيه الطائرات المسيرة تابعا لجماعة "أنصار الله" في اليمن.

© AP Photo / Hassan Ammar التحالف العربي يعلن عن تدمير مركز لتوجيه الطائرات المسيرة تابع لأنصار الله

وأعلنت قناة الإخبارية السعودية الرسمية نقلا عن بيان التحالف أن "التحالف دمر مركزا تابعا لحركة الحوثي لتوجيه الطائرات المسيرة".

وأعلن مصدر عسكري في محافظة لحج أمس الخميس لوكالة "سبوتنيك" بأن " 6 جنود قتلوا وأصيب 14 في حصيلة أولية لاستهداف طائرة مسيرة مفخخة لـ"أنصار الله" منصة عرض عسكري خلال تدشين الجيش العام التدريبي الجديد في قاعدة العند الجوية أكبر القواعد في البلاد".

وأضافت "العربية" نقلا عن وسائل إعلام محلية وشهود عيان قولهم إن الحريق شب بعد سماع دوي انفجار قريب من المصافي في البريقة. وتناقلت مواقع محلية فيديو يظهر نشوب الحريق، الذي لم تتضح بعد أسبابه.

وفي حين أفادت معلومات "العربية" بأن الحريق الذي شب في أحد خزانات النفط بمصفاة عدن ناتج عن انفجار، رجح مسؤول في المصفاة فرضية العمل التخريبي.