مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين حاولوا التسلل باتجاه المناطق الآمنة بريفي إدلب وحماة

قتلت وحدات من الجيش العربي السوري العديد من الإرهابيين، وأوقعت جرحى في صفوف المجموعات الإرهابية التي جددت خرقها لاتفاق المنطقة المنزوعة السلاح واعتدت على نقاط عسكرية متمركزة لحماية البلدات الآمنة في ريفي حماة وإدلب.

وردت وحدات الجيش العربي السوري المرابطة في ريف إدلب بالأسلحة المناسبة على خروقات الإرهابيين لاتفاق المنطقة المنزوعة السلاح في أطراف بلدات جرجناز والخوين والغدقة بريف إدلب الجنوبي موقعة في صفوفهم قتلى ومصابين ودمرت أوكارا وعتادا لهم، وفقا لوكالة "سانا".

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ونفذت وحدات الجيش صليات صاروخية في ريف حماة الشمالي على أوكار ومحاور تحرك إرهابيي ما تسمى " كتائب العزة " على أطراف بلدة اللطامنة وأفشلت محاولتهم التسلل باتجاه القرى الآمنة والنقاط العسكرية وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

ودمرت آلية تابعة لما تسمى "الخوذ البيضاء" جراء دخولها حقل ألغام زرعه إرهابيو ما يسمى "التنظيم التركستاني" على أطراف بلدة الزيارة بسهل الغاب بريف حماة الشمالي".

وردت وحدات من الجيش، أمس، عبر ضربات نارية مركزة على تحركات المجموعات الإرهابية التي جددت اعتداءاتها على نقاط عسكرية متمركزة لحماية البلدات الآمنة في ريفي حماة الشمالي وإدلب وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.