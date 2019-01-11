مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين حاولوا التسلل باتجاه المناطق الآمنة بريفي إدلب وحماة

وردت وحدات الجيش العربي السوري المرابطة في ريف إدلب بالأسلحة المناسبة على خروقات الإرهابيين لاتفاق المنطقة المنزوعة السلاح في أطراف بلدات جرجناز والخوين والغدقة بريف إدلب الجنوبي موقعة في صفوفهم قتلى ومصابين ودمرت أوكارا وعتادا لهم، وفقا لوكالة "سانا".
ودمرت آلية تابعة لما تسمى "الخوذ البيضاء" جراء دخولها حقل ألغام زرعه إرهابيو ما يسمى "التنظيم التركستاني" على أطراف بلدة الزيارة بسهل الغاب بريف حماة الشمالي".
وردت وحدات من الجيش، أمس، عبر ضربات نارية مركزة على تحركات المجموعات الإرهابية التي جددت اعتداءاتها على نقاط عسكرية متمركزة لحماية البلدات الآمنة في ريفي حماة الشمالي وإدلب وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.
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