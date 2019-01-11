الحوثي ينفي مسؤولية "أنصار الله" في حريق مصافي عدن

نفى القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، استهداف مصافي عدن جنوبي اليمن، متهما التحالف العربي بالوقوف وراء حريق تعرضت له.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "‏القوات المسلحة والأمن واللجان تعمل على دحر الغزو والاحتلال وحفظ الأمن والاستقرار وليس بقوائم أهدافها استهداف المنشآت اليمنية الحيوية وهذا ما عهدناه منهم خلال العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه".

وأضاف: "نحمل المحتل وعناصره مسؤولية إحراق المصافي ونعتبره استهدافا لأبناء عدن وللعاملين فيها".

القوات المسلحةوالامن واللجان تعمل على دحر الغزو والاحتلال وحفظ الامن والاستقرار وليس بقوائم اهدافها استهداف المنشئات اليمنية الحيويةوهذا ماعهدناه منهم خلال العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي وحلفائه ونحمل المحتل وعناصره مسؤليةاحراق المصافي ونعتبره استهداف لابناءعدن وللعاملين فيها — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 11, 2019

وكانت شركة مصافي عدن أصدرت بيانا بشأن حريق اندلع في أحد الخزانات الصغيرة كان يحتوي على بقايا مشتقات بترولية.

وقالت المصافي إن "الحريق اندلع في الخزان عقب صوت انفجار لم يعرف مصدره حتى الآن، حيث هرعت عربات الإطفاء التابعة لشركة مصافي عدن وفرق الدفاع المدني في محافظة عدن لاحتواء النيران وألسنة اللهب التي ارتفعت في السماء بفعل بقايا المواد المشتعلة التي كانت في الخزان".

وأكد البيان: "تمكنت فرق الإطفاء التابعة للمصفاة والدفاع المدني عند الساعة 08:30 مساء من احتواء النيران ومحاصرتها والحد من انتشارها، فيما لا زالت جهود إخماد الحريق متواصلة بمتابعة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك".