الصوفي يكشف رد عبد الله صالح عندما علم بأن "الحوثيين" تحضر سيناريو "إعدام صدام" معه

كشف أحمد الصوفي، السكرتير الصحفي للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح رد فعل علي عبدالله صالح عندما سمع أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تحضر لتنفيذ سيناريو إعدام الرئيس العراقي صدام حسين معه.

وقال الصوفي عضو الأمانة العامة لحزب "المؤتمر الشعبي العام" في حوار خاص مع "سبوتنيك": "كنت حاضرا عندما سمع صالح بأن الحوثيين تحضر لتنفيذ سيناريو اعدام صدام معه، وكان معنا على معوضة وعلى الشاطر، وكنا نتكلم عن الحصار المضروب حوله".

© Sputnik . Ahmed El Soufi أحمد الصوفي لـ"سبوتنيك": لا أفهم السلوك السعودي في اليمن والإمارات تقوي "الحوثيين"

وأضاف الصوفي: "قلنا له الحوثيين سجعلونك تنتظر ساعتك فإما أن تتحرك وإما أن يُقضى عليك، وكان هناك شخص، احتفظ باسمه، جاءنا بأخبار أن الحوثيون أعدوا في منطقة الفرقة الأولى مدرع ما يشبه المحكمة والمشنقة التي أعدت لإعدام صدام حسين".

وتابع الصوفي: ضحك صالح بقهقهة عجيبة جدا، وقال:

أنا أعرف أن علاقتي بهم ستنتهي بطريقة درامية.

مضيفا: "اليوم أول مرة أسمع كلام جديد".

وكان الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، قد قُتل، في شهر ديسمبر/ كانون أول، على يد أنصار الله.

بقي صالح على رأس الهرم السياسي في اليمن مدة 33 عاما قبل أن يتنحى في عام 2012 بعد قيام ثورة ضده، وتحالف صالح مع "أنصار الله" ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي تولى الحكم خلفا له، قبل أن يتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية ويشن عمليات عسكرية في اليمن لإعادته للسلطة.