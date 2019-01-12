مقتل 6 مصريين في دولة خليجية

لقي 6 مصريين مصرعهم وأصيب 5 كويتيين، يوم أمس الجمعة، جراء حادث سير كبير وقع في الكويت.

وأوضحت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية في مصر، أن "الحادث الذي وصفته بالمروع وقع على أحد الطرق السريعة بالكويت".

وبينت الوكالة، أن "الإدارة العامة للإطفاء الكويتية تلقت بلاغا بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارة دفع رباعي تستقلها عائلة كويتية، بسيارة أجرة يستقلها وافدون مصريون، ما أدى إلى مصرع 6 مصريين وإصابة 5 كويتيين". وأفادت بأن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وسيتم تسليم الجثامين إلى الهيئة الجنائية.

من جانبها، أكدت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت أن الحادث وقع على طريق 500 السريع قرب مزارع الوفرة، وأسفر عن مقتل 6 وافدين وإصابة 5 كويتيين، ونشرت عدة صور من الموقع.

وفاة 3 أشخاص واصابة 5 آخرين في حادث تصادم وجهاً لوجه على طريق 500 المؤدي الى مزارع الوفرة pic.twitter.com/SyGwkZbtzJ — الادارةالعامةللإطفاء (@official_kfsd) January 10, 2019

​تحديث على معلومات حادث تصادم الوفرة طريق 500 ، لقد أسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص جميعهم وافدين واصابة 5 مواطنين pic.twitter.com/NBRDS8dWd4

بدورها، أشارت القنصلية المصرية في الكويت، إلى أنه يجري الآن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودة جثامين المصريين الستة إلى أرض الوطن.