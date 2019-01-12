وزير النفط العماني: اتفاق "أوبك+" يسير بشكل جيد

قال وزير النفط العماني، محمد الرمحي، إن اتفاق "أوبك +" بين الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها يسير بشكل جيد.

أبو ظبي- سبوتنيك. كما رجح الوزير عدم الدعوة لاجتماعات طارئة حول اتفاق خفض الإنتاج قبل أبريل/ نيسان المقبل.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER وزير الطاقة الإماراتي: "أوبك" ليست عدوة الولايات المتحدة

وقال الرمحي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" ، اليوم السبت، "أعتقد أن الاتفاق يسير بشكل جيد، لذلك لا أعتقد أننا بصدد اجتماعات طارئة قبل أبريل/ نيسان المقبل، إلا في حال جدت بعض الأمور مثل الصين"، في إشارة إلى الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وكان وزراء الدول الأعضاء في صفقة الأوبك+ قد قرروا في اجتماعهم الذي عقد يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول في فيينا بشأن خفض إنتاج النفط أنه ستقوم هذه الدول بخفض حجم إنتاج النفط بما قدره الإجمالي 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير/ كانون الأول عام 2019 ولمدة 6 أشهر، بما في ذلك ستقوم دول أوبك بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا ودول خارج الأوبك بما قدره 400 ألف برميل يوميا.

كما وافقت روسيا على تقليص حجم إنتاجها اليومي من النفط إلى 228 ألف برميل مقارنة بمستوى أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019.