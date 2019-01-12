الجامعة العربية: لا خطط لمناقشة دعوة سوريا لقمة تونس في بيروت

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، إنه لا خطط لمناقشة دعوة سوريا لحضور القمة المقررة عقدها في تونس في مارس/ آذار المقبل، خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها في بيروت هذا الشهر.

موسكو- سبوتنيك وأوضح زكي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجامعة ليس لديها خطط لمناقشة دعوة سوريا إلى قمة تونس، خلال القمة الاقتصادية في لبنان، والتي لم تدع إليها دمشق أيضا".

© Sputnik . Ahmad Abdelwahab أبو الغيط يناقش مع بوريطة الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في المنطقة

كما أكد الأمين العام المساعد أن قمة بيروت ستعقد في موعدها المقرر في يناير/ كانون الثاني الجاري، بالرغم من دعوة رئيس البرلمان اللبناني لتأجيلها.

وقال زكي "لا، ستعقد القمة في موعدها".

وكانت الجامعة العربية أوقفت عضوية سوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2011، نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، ولا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما حملت حكومة الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن مقتل مدنيين.

فمنذ بدء الصراع في سوريا، أغلقت دول عربية عدة سفاراتها في دمشق، أو خفضت علاقاتها مع الحكومة السورية، ولكن دعوات عدة برزت في الأشهر الأخيرة لاستئناف العلاقات واستعادة سوريا بالتالي عضويتها في جامعة الدول العربية.

وكان مصدر في الرئاسة التونسية، قال لـ"سبوتنيك" إن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، يجري مشاورات خلال القمة الاقتصادية في لبنان بشأن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة العربية المقرر عقدها في تونس، مارس/آذار المقبل.